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Erzurum İspir’de altyapı çöktü, iş yerlerini su bastı

Erzurum İspir’de altyapı çöktü, iş yerlerini su bastı

Erzurum’un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu, çok sayıda iş yeri sulan altında kaldı. İspir Belediyesinin altyapı çalışmalarında yetersiz kalması vatandaşı zor durumda bıraktı.

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Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan gece boyu devam eden sağanak yağmur su baskınlarına sebep oldu. İlçe merkezinde çok sayıda iş yeri sular altında kaldı.

Sabah gördükleri manzara ile büyük bir şok yaşayan esnaf, “Sabah bu manzarayla karşılaştım, iş yerimiz sular altında kaldı sürekli aynı sorunları yaşıyoruz. Bugüne kadar sürekli uyarılarda bulunmamıza rağmen bir tedbir alınmadı. Mağduruz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yetkililerin bir an önce gerekli önlem almasını istiyoruz” diye konuştu.

Esnaf yerel yöneticilere tepki göstererek, “Çevre düzenlemesi ve altyapı bulunmadığı için belirli bölgelerde rögarlar temizlenmediği, şehir içerisine yapılan asfaltlama esnasında rögarlar kapatıldığı için bu tür sorunları sürekli yaşıyoruz” dedi.

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