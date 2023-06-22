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Rıdvan Duran kimdir, aslen nereli? Rıdvan Duran yeni görevi ne? Rıdvan Duran kiminle evli?

Rıdvan Duran kimdir, aslen nereli? Rıdvan Duran yeni görevi ne? Rıdvan Duran kiminle evli?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Rıdvan Duran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Rıdvan Duran, aslen nereli, kaç yaşında? Rıdvan Duran'ın eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Rıdvan Duran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Rıdvan Duran'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Rıdvan Duran, aslen nereli, yaşı kaç? Rıdvan Duran kiminle evli?

Rıdvan Duran kimdir?

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya’da doğdu. Sakarya İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde üniversite eğitimini tamamladı.

Rıdvan Duran hangi görevlerde bulundu?
Sakarya Üniversitesi’nde “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü”nde master yapan Duran, Sakarya’da yerel bir radyo kurdu ve radyonun Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

1994 yılında Adapazarı Belediyesi’nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Duran, 1996-2004 yılları arasında Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

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