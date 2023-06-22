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Alerjik rinit kesinlikle kendi kendine geçmez!

Alerjik rinit kesinlikle kendi kendine geçmez!

Alerjik rinitin kesinlikle kendi kendine geçen bir hastalık olmadığını belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, “Beklemek ile geçmez. Bunun için bir tıbbi tedavi alabileceğimiz KBB uzmanı veya alerji uzmanına başvurmak lazım” dedi.

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KBB Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, alerjik rinit hastalığı hakkında bilgi verdi.
Özer, “Alerjik rinit, normalde insanlardan zararlı olmayan, çevremizde de her zaman bulunan ama bazı hassas insanlarda bir takım reaksiyonlar oluşturan bir hastalıktır. Alerjik rinitin 2 tane önemli bileşeni vardır. Mevsimsel alerjik rinit ve yıl boyu gözüken alerjik rinit. Saman nezlesi özellikle mevsim geçişlerinde, mart, nisan, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarında olur. Polenlerin çok fazla oluşmasıyla oluşan bir reaksiyondur” diye konuştu.

Yıl boyu süren alerjik rinit hakkında bilgi veren Özer, “Yıl boyu gözüken alerjik rinit ise daha çok bizim sosyal hayatımızda var olan ve bunlardan uzak kalmamız mümkün olmayan ev tozları, giydiğimiz kıyafetler, yiyecekler, çevremizdeki her türlü faktör alerjik rinite yol açabilir. Bunlarda vücudumuzda bir takım reaksiyonlar oluşturur. Yaşam kalitemizi bozan rahatsızlıklara yol açar. Belirtileri gözde yaşarma, kızarma, kaşıntı, burunda akıntı ve tıkanıklık, sık sık sinüzit, boğazda gıcık, geçmeyen öksürükler, kulakta ağrı, kaşıntı ve basınç hissi oluşturabilir. Alerjik rinit kesinlikle kendi kendine geçmez. Beklemek ile geçmez. Bunun için bir tıbbi tedavi alabileceğimiz KBB uzmanı veya alerji uzmanına başvurmak lazım. Hastalığa sebep olan faktörleri de hastadan uzak tutmak lazım. Bu da hastalığın kontrolünü sağlar. Tedavi edilmezse alerji sürekli hastanın yaşam kalitesini bozar. Nefes darlığı, nezle, sinüzit, gibi rahatsızlara yol açar” şeklinde konuştu.

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