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Kastamonu'da doktorun korkunç ölümü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da doktorun korkunç ölümü!

KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde motosikletin çarptığı doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, önceki gün Tosya ilçesi Tosya Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilerek hızla sürüklenmeye başladı. Sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Tosya Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Doktoru Hilmi Karakaş’a çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü İ.C. ile motosiklette yolcu olarak bulunan vatandaş ve Çocuk Doktoru Hilmi Karakaş yaralandı. Tosya Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Doktor Hilmi Karakaş, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karakaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

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