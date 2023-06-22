BIST 5.184
DOLAR 23,55
EURO 25,91
ALTIN 1.461,07
HABER /  GÜNCEL

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail İlhan Hatipoğlu yeni görevi ne oldu?

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail İlhan Hatipoğlu yeni görevi ne oldu?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, İsmail İlhan Hatipoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı oldu. Peki kimdir İsmail İlhan Hatipoğlu, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail İlhan Hatipoğlu'nun eşi kimdir?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 4 bakan yardımcısı verildi. Bakanlar biri de İsmail İlhan Hatipoğlu oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından İsmail İlhan Hatipoğlu'nun hayatı da merak edildi. Aslen Karamanlı olan İsmail İlhan Hatipoğlu, 55 yaşında. Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan İsmail İlhan Hatipoğlu, 2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı olarak da görev yaptı. Peki İsmail İlhan Hatipoğlu kiminle evli?

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, aslen nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atanan İsmail İlhan Hatipoğlu 1968 Karaman Doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

1992 – 2000 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olan Hatipoğlu 2000 – 2003 arasında başkontrolör olarak görev aldı.

2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı, 2005 -2007 arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı/ Gelirler Kontrolörleri Başkanı, 2007– 2009 arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2009 – 2016 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerini yürüttü. 

Hatipoğlu daha sonra İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği de yaptı

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’in deprem konutları bir bir tamamlanıyor
İzmir’in deprem konutları bir bir tamamlanıyor
Aydın'da yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'da yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Yüzde 576 yükseldi! Borsa İstanbul, illüzyonist Aref'e tedbir uygulama kararı aldı
Yüzde 576 yükseldi! Borsa İstanbul, illüzyonist Aref'e tedbir uygulama kararı aldı
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Dışişleri Bakanlığı'na 4 bakan yardımcısı atandı
Dışişleri Bakanlığı'na 4 bakan yardımcısı atandı
Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli? Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli? Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Yeni asgari ücretle birlikte yemek ücreti de zamlandı! Yemek bedeli günlük 105 lira oldu
Yeni asgari ücretle birlikte yemek ücreti de zamlandı! Yemek bedeli günlük 105 lira oldu
Çin'de restoranda gaz patlaması: 31 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
Çin'de restoranda gaz patlaması: 31 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç mu müdahale etti? Çarpıcı iddia...
Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç mu müdahale etti? Çarpıcı iddia...
Bayram öncesi araçla uzun yola çıkacaklar dikkat: Araçların bakımı mutlaka yapılmalı
Bayram öncesi araçla uzun yola çıkacaklar dikkat: Araçların bakımı mutlaka yapılmalı
Mehmet Sağlam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Sağlam eşi, kiminle evli?
Mehmet Sağlam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Sağlam eşi, kiminle evli?