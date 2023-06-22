İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail İlhan Hatipoğlu yeni görevi ne oldu?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, İsmail İlhan Hatipoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı oldu. Peki kimdir İsmail İlhan Hatipoğlu, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail İlhan Hatipoğlu'nun eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 4 bakan yardımcısı verildi. Bakanlar biri de İsmail İlhan Hatipoğlu oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından İsmail İlhan Hatipoğlu'nun hayatı da merak edildi. Aslen Karamanlı olan İsmail İlhan Hatipoğlu, 55 yaşında. Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan İsmail İlhan Hatipoğlu, 2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı olarak da görev yaptı. Peki İsmail İlhan Hatipoğlu kiminle evli?

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, aslen nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atanan İsmail İlhan Hatipoğlu 1968 Karaman Doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

1992 – 2000 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olan Hatipoğlu 2000 – 2003 arasında başkontrolör olarak görev aldı.

2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı, 2005 -2007 arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı/ Gelirler Kontrolörleri Başkanı, 2007– 2009 arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2009 – 2016 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerini yürüttü.

Hatipoğlu daha sonra İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği de yaptı