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Bayram öncesi araçla uzun yola çıkacaklar dikkat: Araçların bakımı mutlaka yapılmalı

Bayram öncesi araçla uzun yola çıkacaklar dikkat: Araçların bakımı mutlaka yapılmalı

Kurban Bayramı tatilinde araçları ile uzun yola çıkacak vatandaşlar oto tamirciler tarafından uyarıldı. Uzun yola çıkmadan mutlaka bakım ve gözden geçirme tavsiyesi yapıldı.

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9 gün ilan edilen Kurban Bayramı’nda araçları ile uzun yola çıkacak vatandaşlara oto tamirciler tarafından araçlarına mutlaka bakım yaptırması tavsiyesi geldi. Oto tamir ustaları uzun yol öncesinde araçların, lastikleri, yağ ve su seviyesi, aydınlatması ve sileceklerine dikkat edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Esenyurt’ta araç bakım tamir ustası Mühendis Tuncer Çoban, bayram öncesi uzun yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Araçlarında sorun oluşmaması adına işin ehli olan servislerde küçük rutin bir kontrol tavsiye ediyoruz. Buradaki rutin kontrolden amacımız şu aracın lastikleri, fren balataları, lastikleri en azından aracın silecekleri ve aydınlatma kısmı ihmal edilen sonrasında kullanım sırasında sıkıntı olan kısımlar. Özellikle yağ, su antifriz seviyesi dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

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