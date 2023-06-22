Mehmet Aktaş kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Mehmet Aktaş kiminle evli, eşi kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mehmet Aktaş İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Mehmet Aktaş aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Aktaş 'ın eşi Sibel Aktaş kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mehmet Aktaş İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Mehmet Aktaş 'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Mehmet Aktaş , aslen nereli, yaşı kaç? Mehmet Aktaş kiminle evli, eşi Sibel Aktaş kimdir?

Mehmet Aktaş kimdir, aslen nereli?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş 1968 yılında Elazığ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1994 yılında Malatya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.

Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.

2010-2014 arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı.

Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine,

1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.

30/06/2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başladı.

18 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Aktaş evli ve 3 çocuk babasıdır.