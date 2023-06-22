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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmaloğlu - Kılıçdaroğlu kavgasının devamını istiyor! Mansur Yavaş'ı kışkırtıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmaloğlu - Kılıçdaroğlu kavgasının devamını istiyor! Mansur Yavaş'ı kışkırtıyor

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'değişim' kavgası giderek alevleniyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan; İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki mücadelenin sürmesini istiyor" deyip kulisleri paylaştı.

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CHP'de seçim sonrası başlayan değişim kavgası sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı bırakmamak için direnirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmayı sürdürüyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki kavgadan memnun olduğunu ve devam etmesini istediğini yazdı.  Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasını yorumlayan Selvi şunları yazdı:

Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu kalsın' istiyor

"Erdoğan, her ne kadar Kılıçdaroğlu’nu hedef alsa da Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kalmasını istiyor. Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak onun cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlamıştı, şimdi Kılıçdaroğlu’na yüklenerek onun CHP’nin başında kalmasını sağlıyor."

Kavgadan memnun, Mansur Yavaş'ı da...

"İkinci ise, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki mücadelenin sürmesini istiyor. Dün o denkleme Mansur Yavaş’ı da soktu. İmamoğlu ve Yavaş’ı, CHP’ye genel başkan yardımcısı olarak almasını önerdi. 'İki koltuk al yanına. Birini İstanbul’a, diğerini Ankara’ya ver. Onlar da orada otursunlar' dedi."

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