BIST 5.187
DOLAR 23,50
EURO 25,76
ALTIN 1.459,77
HABER /  POLİTİKA

Hamza Dağ'dan LGBTİ açıklaması: Bu bir sosyal terörizmdir

Hamza Dağ'dan LGBTİ açıklaması: Bu bir sosyal terörizmdir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal bir sorun haline gelen LGBTİ hakkında, "LGBTİ sosyal bir terörizmdir. Tavrımız net, bunu toplumumuzun içine koymayacağız." açıklamasında bulundu.

Abone ol

Son yıllarda aile yapısına bir tehdit olarak ortaya çıkan LGBTİ grupları, sözde onur yürüyüşleri adı altında ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor.

Haber Global kanalında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tam da bu konuya değinerek, LGBTİ'nin 'sosyal terörizm' olduğunu söyledi.

"LGBTİ sosyal bir terörizmdir"

LGBTİ konusunda düşüncelerini açıklayan Dağ şunları söyledi:

"Emperyalizmin yeni aparatı LGBTİ'dir. Bunun üzerinden toplumları dönüştürme çalışması yapıyorlar. Ahlaki bir sorundur. Hatta sosyal bir terörizmdir. Bu konuda tavrımız çok nettir. Bunu toplumumuzun içine koymayacağız. Toplumumuzun içerisinde olmaması için her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu toplumuna sokmayan milletler, ayakta kalacak milletler olacaktır."

"Cumhurbaşkanımız 'Biz olduğumuz sürece LGBT'yi bu ülkeye sokmayacağız' dedi"

Dağ sözlerine şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanımız en başından beri 'LGBT, Cumhur İttifakı'na giremez, AK Parti'ye giremez. Biz olduğumuz sürece bu ülkeye sokmayacağız' diye çok net bir tavrımız var. Bu alandaki duruşumuz çok açıktır. Buna kim destek verirse onu da milletimize şikayet etmek bizim vazifemizdir. HDP tabanın oy verme davranışında, onların LGBT'ye vermiş olduğu destek kesinlikle yoktur. HDP tabanının LGBT konusunda tavrı nettir ama tavan, bugün LGBT'yi en fazla destekleyen bir yapıdadır. HDP'li vekillerin yürüyüşlerin içinde olması ile bunu görmüş olduk."

ÖNCEKİ HABERLER
Aziz Yıldırım'ın canlı yayın programı iptal edildi
Aziz Yıldırım'ın canlı yayın programı iptal edildi
Edirne Emniyeti'nden 'Yüzyıl Operasyonu': 41 gözaltı
Edirne Emniyeti'nden 'Yüzyıl Operasyonu': 41 gözaltı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Düzce’de iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Düzce’de iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
ABD, Rusya'yı Suriye'de pilotlarını riskli hareketler yapmaya teşvik etmekle suçladı
ABD, Rusya'yı Suriye'de pilotlarını riskli hareketler yapmaya teşvik etmekle suçladı
Mardin’deki kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin’deki kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
YPG'nin sözde elebaşı Müslim: Fırsat buldukça bizi vuruyor
YPG'nin sözde elebaşı Müslim: Fırsat buldukça bizi vuruyor
AFP'den Türkiye'ye savunma sanayisine övgüsü
AFP'den Türkiye'ye savunma sanayisine övgüsü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'ye ziyarete gidecek
Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'ye ziyarete gidecek
Hacı adaylarına bu yıl sınırlama getirilmeyecek
Hacı adaylarına bu yıl sınırlama getirilmeyecek