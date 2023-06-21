Hamza Dağ'dan LGBTİ açıklaması: Bu bir sosyal terörizmdir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal bir sorun haline gelen LGBTİ hakkında, "LGBTİ sosyal bir terörizmdir. Tavrımız net, bunu toplumumuzun içine koymayacağız." açıklamasında bulundu.

Abone ol

Son yıllarda aile yapısına bir tehdit olarak ortaya çıkan LGBTİ grupları, sözde onur yürüyüşleri adı altında ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor.

Haber Global kanalında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tam da bu konuya değinerek, LGBTİ'nin 'sosyal terörizm' olduğunu söyledi.

"LGBTİ sosyal bir terörizmdir"

LGBTİ konusunda düşüncelerini açıklayan Dağ şunları söyledi:

"Emperyalizmin yeni aparatı LGBTİ'dir. Bunun üzerinden toplumları dönüştürme çalışması yapıyorlar. Ahlaki bir sorundur. Hatta sosyal bir terörizmdir. Bu konuda tavrımız çok nettir. Bunu toplumumuzun içine koymayacağız. Toplumumuzun içerisinde olmaması için her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu toplumuna sokmayan milletler, ayakta kalacak milletler olacaktır."



"Cumhurbaşkanımız 'Biz olduğumuz sürece LGBT'yi bu ülkeye sokmayacağız' dedi"

Dağ sözlerine şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanımız en başından beri 'LGBT, Cumhur İttifakı'na giremez, AK Parti'ye giremez. Biz olduğumuz sürece bu ülkeye sokmayacağız' diye çok net bir tavrımız var. Bu alandaki duruşumuz çok açıktır. Buna kim destek verirse onu da milletimize şikayet etmek bizim vazifemizdir. HDP tabanın oy verme davranışında, onların LGBT'ye vermiş olduğu destek kesinlikle yoktur. HDP tabanının LGBT konusunda tavrı nettir ama tavan, bugün LGBT'yi en fazla destekleyen bir yapıdadır. HDP'li vekillerin yürüyüşlerin içinde olması ile bunu görmüş olduk."