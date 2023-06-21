Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç yetenek Arda Güler ile 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Arda'nın 1 yıl daha takımda kalmasını ya da gittiği kulüpten 1 yıl kiralanmasını talep etti.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile genç yetenek Arda Güler arasında gerçekleşen ve 3 saat süren görüşmenin detayları basına sızdı. Ortaya atılan iddalara göre, sarı-lacivertliler Arda'nın 1 sene daha Fenerbahçe'de kalmasını ya da gittiği kulüpten 1 sene kiralanmasını talep etti. Arda Güler ise düşünmek için süre istedi. Taraflar bu hafta bir kez daha bir araya gelecek.

Ali Koç iki öneride bulunmuş

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe her şartta Arda'nın 1 yıl daha kalmasını istiyor. Arda Güler başka bir takıma çıkış maddesiyle gitse bile Fenerbahçe, kiralık olarak 1 yıl daha takımda kalmasını ve daha sonra gitmesini önerdi.

13 gole katkı sağladı

Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.