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Tunç Soyer de CHP'de "değişim" isteyenlere katıldı

Tunç Soyer de CHP'de "değişim" isteyenlere katıldı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değişim isteyenlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

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Millet İttifakı ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 13. seçimi de kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi sonrası, CHP'de özeleştiriler daha da arttı ve değişim sesleri yükseldi.

Kimileri Kılıçdaroğlu'nun artık bırakması gerektiğini, kimi de yapısal değişikliğe gidilmesini öneriyor.

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de değişim isteyenlerin safına katıldı.

Soyer, uzun açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal demokrat değerlere sahip çıkmanın vakti"

Şimdi CHP’nin sosyal demokrat değerlerine sahip çıkmanın ve bu güzel ülkenin geleceği için doğru bildiklerimizi özgürce söylemenin vaktidir. Şimdi, daha güzel bir ülke kurmanın vaktidir.

"Duruşumuz zafiyetten değil, zerafettendir"

Yazık ki değerli partimiz CHP’nin birçok kişi tarafından, kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz. Ülkemizin bu zor şartları altında, kamu vicdanını ihlal ederek yürütülen tartışmaların dışında kalmak İzmirli olma sağduyumuzun bir sonucudur. Bu duruş; güçsüzlük ya da zafiyetten değil, zerafettendir.

"Japonlar der ki; zafer değil yenilgi öğretir"

Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.

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