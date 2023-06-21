Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi! 'Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da ilk defa yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katıldı. Bakan Fidan burada ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londara'da bir araya geldi.

Blinken ve Fidan, 8 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İki mevkidaş açıklama yaptı

Fidan ve Blinken, başkent Londra'da düzenlenen konferans kapsamında ilk kez gerçekleştirecekleri baş başa görüşme öncesi Türk ve Amerikan basınına konuştu.

"Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya verilen desteği göstermek amacıyla bugün Londra'da bulunduklarını belirtti.

Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor." dedi.

Bakan Fidan, şöyle devam etti:

Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurmuştu.

Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır.

Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin"

Blinken da Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Fidan'la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkesi ve Türkiye'nin en temel konularda birlikte yaptığı çok şeyin olduğunun altını çizen Blinken, şunları söyledi:

Konuşacak çok şeyimiz var. Elbette yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliğimiz, enerji ve ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız ancak ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin.

Dediğim gibi, (bu ilişki) zamanımızın en önemli meselelerinin birçoğuna ilişkin. Birçok önemli konuyla ilgili. Dolayısıyla, burada Londra'da sizinle biraz zaman geçirme fırsatı bulduğum için çok teşekkür ederim.

Görüşmenin ayrıntıları belli oldu

Londra'da gerçekleştirilen toplantıda Fidan ve Blinken'ın, Ukrayna'da devam eden savaşta son durumu ele aldığı belirtiliyor.

Görüşmede Ukrayna’daki durum, ülkemizin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya’daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Hakan Fidan mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra’da bulunan Bakan Fidan’ın, ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.