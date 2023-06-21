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Erzurum'da bir evde çıkan yangın 15 eve sıçradı! 4 saat alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da bir evde çıkan yangın 15 eve sıçradı! 4 saat alev alev yandı

ERZURUM’un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. 15 evin etkilendiği yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi.

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Bugün öğle saatlerinde Zabit Kaya’ya ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çevredeki evlere de sıçradı. Yangına müdahalede Pazaryolu’ndan gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca İspir ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinden destek istendi.

Çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Güvenlik güçleri yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlattı.

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