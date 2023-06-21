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Ordu'da kaynanasına temizliğe giden genç kadın 5. kattan düştü

ORDU'da kayınvalidesinin evinde bayram temizliği yapan kadın, cam sildiği esnada 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

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Olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi 437 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesi kaynanasının evine yardıma giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya (29), 5. kattaki evin camlarını silerken camdan toprak zemine düştü. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını ambulans ile Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.

Kadının ağır yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kadının camdan düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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