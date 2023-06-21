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AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapılacak

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapılacak

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci etabı hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilecek yarış, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Kartepe ilçesinde yapılacak.

24 Haziran Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerin ardından saat 15.30-18.00 arasında antrenmanlar gerçekleştirilecek. 25 Haziran Pazar günü saat 11.00'de başlayacak yarış ödül töreniyle son bulacak.

Bu yarış öncesinde Kategori 1'de Sevcan Sağıroğlu, Kategori 2'de Buğra Can Kılıç, Kategori 3'te Refik Bozkurt, Kategori 4'te Sinan Soylu, takımlarda ise "GP Garage My Team" lider durumda bulunuyor.

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