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Bolu'da fabrikada korkunç kaza! İşçilerin üzerine düştü acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da fabrikada korkunç kaza! İşçilerin üzerine düştü acı haber geldi

BOLU'nun Gerede ilçesinde bir fabrikada işçilerin üzerine tavan vinci düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, bir metal fabrikasında İsmail Danışman (24) ve Berat Yaylacı'nın (24) üzerine tavan vinci düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan işçileri gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde İsmail Danışman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ağır yaralanan Berat Yaylacı ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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