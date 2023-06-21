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İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama zamanı geldi

İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama zamanı geldi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Stockholm'un Ankara ile yapılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve Türkiye Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onaylama zamanının geldiğini söyledi.

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Reuters haber ajansına konuşan Billstrom, "Bizden bekleneni yerine getirdiğimiz kanısındayız, şimdi Türk Parlamentosunun onaylama sürecini başlatma zamanı geldi."

Billstrom, İsveç'in Temuz ortasında Litvanya'da düzenlenecek olan NATO konferansından önce askeri örgüte üye olacağı konusunda ümitli olduğunu belirtti ve "B planı" olmadığını ekledi.

Türkiye, İsveç'in terörist olarak tanımladığı grupların üyelerine ev sahipliği yaptığını ve bazı isimlerin iadesini istiyor.

İsveç, Türkiye ile Madrid'de imzaladıkları üçlü mutabakat kapsamında, kısa süresince yeni bir yasa çıkararak terör gruplarını finanse etmeyi veya desteklemeyi zorlaştırdığını söylüyor.

Türkiye ile birlikte Macaristan'ın da İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması gerekiyor.

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