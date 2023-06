Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Hakan Kanık sevgilisi var mı, kimdir?

2019 sezonunda yarışan ve ilk 3'e giren Hakan Kanık Masterchef All Star kadrosuna giren son isim oldu. 18 kişilik ana kadroya giren 6. isim olan Hakan Kanık aslen İstanbullu. Amerika'da eğitim hayatını tamamlayan Hakan Kanık, 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı. Bir dönem basketbol koçluğu da yaptı. Peki Masterchef Hakan'ın sevgilisi var mı?

Hakan Kanık kimdir?

17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika'da başladı. Sonra Türkiye'ye dönüşü yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdaşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı.

15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.

MASTERCHEF HAKAN HANGİ SEZONDA YARIŞTI?

MasterChef Hakan Kanık, MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda mücadele etmişti.