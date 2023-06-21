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Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan övgü dolu sözler! "Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''

Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan övgü dolu sözler! "Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti ve "Bonuslarla birlikte 27 milyon avro kazandırdım kulübüme. Türk tarihinin en yüksek rakamı bu. Bunu geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Arda Güler, benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu" dedi.

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Beşiktaş'ın kaptanları Cenk Tosun ve Necip Uysal tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"galatasaray bizim maçta topa değmedi"

Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın performansıyla ilgili olarak "Güzel bir seri yakaladılar. Hatta rekor kırdılar. O seride bence şampiyonluğu kazandılar diyebilirim. Onların da inişli çıkışlı bir sezonu vardı. Bizim maçta nereden baksan hiç topa değmediler. Bütün maçı biz oynadık. Biz evde gerçekten çok güçlü bir takımız. Öyle de oynadık bu sezon. İlk 10 maçta belki daha fazla puan alabilseydik, biz şampiyon olurduk. İlk 10 maçta biz şampiyonluğu verdik diyebilirim." diye konuştu.

"O rekoru geçerse Arda Güler geçer"

Cenk, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili bir soruyu ise "Bonuslarla birlikte 27 milyon avro kazandırdım kulübüme. Türk tarihinin en yüksek rakamı bu. Bunu geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Arda Güler, benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu. Ben İngiltere’de de oynadım, Almanya’da da oynadım, Türkiye’de de oynadım. Bu yaşta bu özgüvende bunları yapması gerçekten hayranlıkla izliyoruz." diyerek yanıtladı.

"Gerçekten tartışılmaz bir yetenek"

Necip Uysal ise Arda Güler'in bu sezonki performansını değerlendirirken "Ben Arda’yı izlediğim zaman sağ ayağını biraz daha geliştirdiği takdirde bence bunun iki katı üstüne çıkacağını düşünüyorum. İzlediğim maçlarda ona bakıyorum. Gerçekten tartışılmaz bir yetenek. Arda yetenekleriyle fizik gücünü kapattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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