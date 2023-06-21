Fahiş fiyata düzenleme geliyor! Bakan Bolat duyurdu: 2. el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek!

Otomobilde fahiş fiyata dur diyecek yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bakan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yükselen ikinci el araç fiyatları hakkında önemli bir düzenlemeye ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceğini ifade etti.

"İlgili internet siteleriyle görüşüldü"

Bakan Bolat yaptığı açıklamada, konuyla ilişkili tüm online satış yapan platformlarla görüşüldüğünü ifade ederek, "Etkisini görmemiz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" dedi.

"6 ay 6 bin kilometre" kuralı uzatılmıştı

Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan Twitter paylaşımında, otomotiv sektöründe geçerli olan '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının 6 ay boyunca uzatıldığı açıklanmıştı.