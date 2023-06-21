Mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme başvurusu 2023 formu nasıl doldurulur?

Öğretmenlerin merakla beklediği mazeret öğretmen yer değiştirme başvuruları açıklandı. Peki MEBBİS üzerinden öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır, kimler eş durumuna bağlı tayin yapabilir? . Peki mazerete göre öğretmen yer değiştirme işlemleri nasıl yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenlerin 2023 Yılı Yer Değiştirme Takvimi yayınlandı. il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz'ta, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

Öğretmen yer değiştirme 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden yapılacak.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

- Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

Başlangıç : 7 Ağustos 2023, Bitiş : 14 Ağustos 2023 (Saat 16.00)

- Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç : 17 Ağustos 2023 Bitiş : 21 Ağustos 2023 (Saat 16.00)