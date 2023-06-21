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Kocaeli'de tüfekle vurulan çiftçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de tüfekle vurulan çiftçi hayatını kaybetti

KOCAELİ 'nin İZMİT ilçesinde pompalı tüfekle vurulan çiftçi hayatını kaybetti, cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu.

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Eseler Mahallesi'nde E.D. (34) ile İsmail K. (54) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D'nin tüfekle ateş açtığı İsmail K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde öldüğü anlaşılan İsmail K'nin cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftçilik yapan İsmail K'nin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından teslim olan zanlı E.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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