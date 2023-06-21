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İki parti birleşme kararı aldı! "Eş başkanlık" sistemiyle birleşecekler

İki parti birleşme kararı aldı! "Eş başkanlık" sistemiyle birleşecekler

Adalet Partisi (AP) ile Doğru Parti eş başkanlık sistemiyle birleşme kararı aldı.

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Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, beraberindeki parti heyetiyle Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.

Adalet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, iki partinin birleşme sürecine ilişkin toplantı yapıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, "bir niyeti" ortaya koymak üzere bugün bir araya geldiklerini söyledi.

"Demokratların treni yola çıkmıştır"

Öz, "Bu niyeti bugün ortaya koymuş bulunuyoruz. Doğru Parti ile Adalet Partisini önümüzdeki süreç içerisinde tek çatı altında toplayıp tek bir parti olmayı ve merkez sağı birleştirecek ilk hamleyi yapmayı bugün kararlaştırmış bulunuyoruz." dedi.

Demokrat misyonun temsilcileri olarak bugünkü bölünmüşlüklerini ortadan kaldırmak istediklerini dile getiren Öz, iki partinin de komisyonlarını oluşturmak suretiyle bu birlikteliği tesis etmek üzere çalışacaklarını anlattı.

"Demokratların treni yola çıkmıştır. Türkiye'nin dört bir yanına, kılcal damarlarına kadar yayılacaktır" diyen Öz, "Biz seçmenimizi geri istiyoruz. Bu partilerin bir araya gelmesi Türkiye'deki huzur, güven ve istikrarın, milli kalkınmanın yeniden temellerini atacaktır. Bunu belli bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eş başkanlık sistemini kullanacağız"

Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu ise Türkiye'nin en ücra köyüne kadar giderek oylarını "geri alacaklarını" Türkiye'ye hizmet kervanını yeniden yürüteceklerini kaydetti.

Serdaroğlu, "Sistemin nasıl yürüyeceğine komiteler karar verecek. Eş başkanlık sistemini ilk defa bir demokratik merkezde, merkez sağdaki bir parti için kullanacağız." şeklinde konuştu.

Birleşme sürecine ilişkin bilgi veren Serdaroğlu, genel başkanlar öncülüğünde oluşturulacak komitelerin, yeni partinin ismi, yeri ve teşkilat yapılanmasına ilişkin detayları belirlemesinin ardından sürecin kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

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