Sandık görevli ücretleri hesaplara ödeniyor mu? Seçim paraları nereden alınacak?

2023 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Seçimler sonrasında görevliler alacağı ücret hakkında detayları merak ediyorlar. Seçimler 28 Mayıs tarihinde sona erdi. Peki sandık görevlisi ücreti ne kadar?

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Sandık görevlisi ücreti ve ücretlerin yatırılacağı tarih merak edilen konular arasında bulunuyor. Seçimler 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Seçimlerin tamamlanmasından sonra ise gözler sandık görevlisi ücretlerine çevrildi. Peki 2023 sandık başkanı ve sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık başkanı ücreti ne zaman yatacak?

Sandık görevli ücreti ne zaman yatacak?

Seçimler 14 ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Seçimlerin bitmesinden sonra sandık görevlisi ücretinin yatırılacağı tarih merak ediliyor. Sandık görevlisi ücretinin önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarih belli olunca habere eklenecek.

Sandık görevlisi ücretleri 2023

2023 yılı sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. 2019 yılında sandık görevlisi ücretleri yer alıyor. 2019 yılında sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi;

Başkan ve üyeler için 261,00 TL,

Siyasi Parti Temsilcileri için de 130,00 TL.

Hesaplamanın 2000 x memur maaş katsayısı olması nedeniyle sandık görevlisi ücretinin 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.