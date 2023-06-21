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HABER /  DÜNYA

Salgın döneminde uygulanan müzik yasağı kararı sona erdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Salgın döneminde uygulanan müzik yasağı kararı sona erdi

ANTALYA'da Kovid-19 salgını döneminde uygulamaya konulan 00.00'dan sonra müzik yasağı sona erdi.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla toplandı.

Toplantıda, 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki karar, Dünya Sağlık Örgütünce sağlık açısından küresel bir acil durum teşkil etmediği gerekçesiyle iptal edildi.

Buna göre, müzik yayınları ile ilgili uygulama, küresel salgın öncesindeki döneme döndü.

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