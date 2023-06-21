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Hüseyin Yayman: Erdoğan ikinci Atatürk olmuştur

Hüseyin Yayman: Erdoğan ikinci Atatürk olmuştur

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurmuştur. Recep Tayyip Erdoğan da cumhuriyeti, küresel bir güç haline getiren ve dünyanın süper güçleri arasına sokan ikinci Atatürk olmuştur, olacaktır" dedi.

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AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, seçim sonuçlarına ilişkin yorumlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın geride başlamasına rağmen seçimi kazandığını söyledi.

"5-0 geride olduğu maçı 7-5 kazandı"

Independent Türkçe’ye konuşan Yayman şu ifadeleri kullandı:

“Cumhur İttifakı, 5-0 geride olduğu maçı, 7-5 kazandı. Bu beş etkenden ilki koronavirüs salgınının oluşturduğu problemler. İkincisi ekonomik zorluklar. Üçüncüsü yangınlar, seller ve doğal afetler. Dördüncüsü Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı sorunlar. Beşincisi ise 11 vilayette 15 milyonu etkisi altına alan bir deprem..

Böylesine büyük 5 ana problemle karşı karşıya olmasına rağmen bu seçimi, cumhurbaşkanımız kazandı. Seçimin kazananı Tayyip Erdoğan’dır; tek kaybedeni vardır, o da Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu.”

"İnsanlar 'Allah'ım benim ömrümden al Erdoğan'a ver' diyor"

"Cumhur İttifakı tarafında kaybetmeye dair bir endişe var mıydı?” sorusuna Yayman şöyle yanıt verdi:

“Bir siyasetçi kimliğimle değil, bir vatandaş olarak söylüyorum: Ben hiç bir zaman cumhurbaşkanımızın kaybedeceğine dair bir endişeye kapılmadım.

Türk demokrasi tarihini biraz bilen bir insan olarak ve daha önemlisi Hatay’ın, Ankara’nın, Erzurum’un sokağını bilen birisi olarak milletimizin, Tayyip Erdoğan’a sonsuz güveni olduğunu, çok büyük bir sevgisinin olduğunu gördüm. İnsanların, “Allah’ım benim ömrümden al, Tayyip Erdoğan’a ver” dediklerini bizzat ben sahada görüyorum."

"İkinci Atatürk"

Erdoğan ile Atatürk’ü benzeten Yayman şöyle konuştu:

“Türkiye’de iki insana bu sevgi nasip oldu. Biri Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi ise Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye’nin yüzüncü yılında en güçlü lider, en büyük isim, biri Mustafa Kemal Atatürk’tür, ikincisi ise Recep Tayyip Erdoğan’dır. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurmuştur. Recep Tayyip Erdoğan da cumhuriyeti, küresel bir güç haline getiren ve dünyanın süper güçleri arasına sokan ikinci Atatürk olmuştur, olacaktır.”

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