Acı haberi Sibel Can duyurdu: Mustafa Taşpınarlı hayatını kaybetti

Keman sanatçısı Mustafa Taşpınarlı hayatını kaybetti. Taşpınarlı'nın vefat haberini şarkıcı Sibel Can sosyal medya hesabından duyurdu.

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Mustafa Taşpınarlı’nın ölüm haberini Sibel Can verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Can, “Türkiye’nin değerli keman virtüözü TRT İzmir Radyosu’nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Mustafa Taşpınarlı hakkında: Mustafa Taşpınarlı 1944'te İzmir’de dünyaya geldi. Babası da müzisyen olan ve İzmir’in yetiştirdiği en büyük keman ustası olarak bilinen Taşpınarlı, müzik kariyerine 8 yaşındayken başladı. İzmir’de gazinolarda kemancılık yaptı. Askerliğini İstanbul’da yaptıktan sonra burada müzik hayatını burada devam ettirdi. Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Taşpınarlı ayrıca Sibel Can’a hocalık yaptı.

Taşpınarlı, İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçti ve kadrolu baş kemancı oldu. Buradan da ayrılan Taşpınarlı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu’nda ‘Devlet Sanatçısı’ unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti. Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara verdi.