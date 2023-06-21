Meral Akşener'in kehaneti gerçek mi oluyor? Nedim Şener paylaştı

Meral Akşener'in altılı masadan kalkarken 'Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız' kehanetiyle ilgili yazı kaleme alan Nedim Şener, İYİ Parti'de istifa eden yöneticilerin iddialarına yer verdi. Şener, "Evet, yine genel başkan seçilerek tüm bu başarısızlık ve iddialarla tarihe geçebilir ama eninde sonunda tarih olmaktan kaçamaz." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerinden ardından zor günler geçiriyor. Partisinin oyu gerileyen Akşener, partinin kritik isimlerinin istifası ve sert eleştirileriyle sarsıldı.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Tarih yazamadı tarih olacak mı?" başlıklı yazısında Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı altılı masadan kalkarken söylediği "Ezcümle ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız.” sözlerini değerlendirdi.

"Tarih olacağının işaretlerini veriyor"

Şener, "Yeniden başkan seçilse bile 14 Mayıs öncesi Yavuz Ağıralioğlu’nun eleştirileri, seçim öncesi ve sonrası istifalar, tarih olacağının işaretlerini veriyor." ifadelerine yer verdi.

"MASAK tarafından takibe alınmalı"

Partiden istifa eden çok sayıda genel idare kurulu üyelerinin "para, kayırma fetö" suçlamalarına yer veren Şener, yazısında Akşener'in eski danışmalarından Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin "Pensilvanya’nın adamları bir taraftan, Meral Akşener’in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir. Teşkilatların ve GİK’in her seferinde sudan çıkmış balık gibi şaşkınlıklar yaşamasının sebebi bu gölge kabineden dolayıdır. İYİ Parti’yi yöneten ailenin hesapları incelenmeli. Milletvekili adaylıklarının şekillendiği süreç devletimizin bu konulardaki en ciddi kurumu olan MASAK tarafından takibe alınmalı." iddiasını aktardı.

"Başarısızlık ve iddialarla tarihe geçebilir"

Kaybedilen seçimin ardından tartışmaların eşliğinde İYİ Parti'nin 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongre’sini gerçekleştireceğine değinen Şener, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

“Cumhurbaşkanı yardımcısı” olma planı suya düşen, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” ve “Başbakan olacağım” söylemi hayal olan Akşener’e 81 il başkanı desteğini açıkladı. Seçmenlerini neyle motive edeceğini gerçekten merak ediyorum. Evet, yine genel başkan seçilerek tüm bu başarısızlık ve iddialarla tarihe geçebilir ama eninde sonunda tarih olmaktan kaçamaz."

Nedim Şener'in yazısının tamamı