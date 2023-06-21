BIST 5.299
DOLAR 23,60
EURO 25,77
ALTIN 1.466,84
HABER /  SPOR

Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad, N'Golo Kante'yi transfer etti

Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad, N'Golo Kante'yi transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Abone ol

Al-Ittihad Kulübü, Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

UIuslararası basında, Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon avro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Ülkesinde Boulogne ve Caen formaları giyen Kante, İngiltere ekibi Leicester City'de Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıktan sonra 2016'da yaklaşık 35 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea'de birer Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Kante, bu sürede görev yaptığı Fransa Milli Takımı'nda ise 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Kante, Chelsea'de 269 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da son şampiyon Al-Ittihad, daha önce de Real Madrid'den Fransız golcü Karim Benzema'yı transfer etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçelievler'de 4 katlı apartmanda yangın paniği
Bahçelievler'de 4 katlı apartmanda yangın paniği
Pentagon, ABD'nin Ukrayna’ya yaptığı yardımları fazladan hesaplamış!
Pentagon, ABD'nin Ukrayna’ya yaptığı yardımları fazladan hesaplamış!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Masa 16’ya çıkarsa 140 milletvekili vermemiz gerekecek
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Masa 16’ya çıkarsa 140 milletvekili vermemiz gerekecek
Günay Kodaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İyi Parti'nin yeni lideri mi olacak?
Günay Kodaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İyi Parti'nin yeni lideri mi olacak?
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret hesabı! 2.5 ay sonra açlık sınırının altında kalacak
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret hesabı! 2.5 ay sonra açlık sınırının altında kalacak
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasına girdi
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasına girdi
Yaşlılık aylığı temmuz zammı kaç para oldu 2023 yeni 65 yaş maaşı kaç para ödenecek?
Yaşlılık aylığı temmuz zammı kaç para oldu 2023 yeni 65 yaş maaşı kaç para ödenecek?
Tunus’ta meydana gelen tren kazasında 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Tunus’ta meydana gelen tren kazasında 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
İngiltere'de enflasyon mayıs ayında sabit kaldı
İngiltere'de enflasyon mayıs ayında sabit kaldı
9 yıl önceki market fişi şoke etti! Fiyatlar yerinde durmadı, 9 kat arttı alım gücü düşüşte!
9 yıl önceki market fişi şoke etti! Fiyatlar yerinde durmadı, 9 kat arttı alım gücü düşüşte!