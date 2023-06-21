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Tunus’ta meydana gelen tren kazasında 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Tunus’ta meydana gelen tren kazasında 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Tunus’un güneydoğusunda yer alan Susa kentinde, trenin raydan çıkması sonucu, makinist ve yardımcısı hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

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Tunus resmi radyosuna konuşan Sehlul Hastanesi Başhekimi Nureddin er-Reisi, başkent Tunus’tan ülkenin güneyinde yer alan Gabes kentine giden yolcu treninin, Susa kentine bağlı Mesakin tren istasyonu yakınlarında raydan çıktığını belirtti.

Kazada makinist ve makinist yardımcısının yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını bildiren Reisi, hastaneye kaldırılanların çoğunun hafif yaralı olduğunu kaydetti.

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