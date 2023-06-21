BIST 5.299
DOLAR 23,60
EURO 25,77
ALTIN 1.466,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da en çok yıkımın olacağı yeri açıkladı! Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen Marmara depremiyle ilgili uyardı

İstanbul'da en çok yıkımın olacağı yeri açıkladı! Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen Marmara depremiyle ilgili uyardı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olası Marmara depremiyle ilgili "Kuzey Marmara'da deprem olduğunda, önce yapınızı kuzey-batı, sonra doğu-batı doğrultusunda sarsacak" dedi. Ercan, olası depremde İstanbul'da en çok yıkımın nerede olacağını da açıkladı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra olası Marmara depremi de gündemdeki yerini koruyor. Uzmanlar sık sık alınması gereken önlemleri sıralıyor ve yöneticilere seslenerek uyarıyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada olası Marmara depremine ilişkin "Kuzey Marmara'da deprem olduğunda, önce yapınızı kuzey-batı, sonra doğu-batı doğrultusunda sarsacak" dedi.

Ercan, olası depremde İstanbul'da en çok yıkımın olacağı yerlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

"En çok yıkım Avrupa yakasında, dere içleri ile deniz kıyılarında olacak. Çaresi sizdiniz, yönetimdi. 24 yıldır eviniz yenilenmediyse, kusura bakmayın, o sizin yeğlemeniz."

ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz zamlı engelli aylığı kaç lira oldu? Yüzde 40-70 ve üzeri engelli maaşı listesi kaç lira
Temmuz zamlı engelli aylığı kaç lira oldu? Yüzde 40-70 ve üzeri engelli maaşı listesi kaç lira
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Kurul zamanı
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Kurul zamanı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Bolu'da gıda zehirlenmesi! Aynı dükkandan tavuk döner yiyen 21 kişi hastanelik oldu
Bolu'da gıda zehirlenmesi! Aynı dükkandan tavuk döner yiyen 21 kişi hastanelik oldu
İsrail’in Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki Filistinli çocuk öldü
İsrail’in Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki Filistinli çocuk öldü
Ronaldo İzlanda maçında futbol tarihine geçti
Ronaldo İzlanda maçında futbol tarihine geçti
Fevzi Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fevzi Kılıç kiminle evli, eşi kimdir?
Fevzi Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fevzi Kılıç kiminle evli, eşi kimdir?
Senegal Maarif Okullarında mezuniyet heyecanı
Senegal Maarif Okullarında mezuniyet heyecanı
Ticaret Bakanlığından 6 ay 6 bin kilometre açıklaması! Süre uzatıldı
Ticaret Bakanlığından 6 ay 6 bin kilometre açıklaması! Süre uzatıldı
Taksim'de korkunç olay! Otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti
Taksim'de korkunç olay! Otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı belli oldu! En yakınındaki yazar açıkladı...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı belli oldu! En yakınındaki yazar açıkladı...
Fevzi Kılıç Belediye Başkanı neden öldü, kaç yaşında öldü? Fevzi Kılıç ölüm sebebi nedir?
Fevzi Kılıç Belediye Başkanı neden öldü, kaç yaşında öldü? Fevzi Kılıç ölüm sebebi nedir?