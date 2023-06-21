Temmuz zamlı engelli aylığı kaç lira oldu? Yüzde 40-70 ve üzeri engelli maaşı listesi kaç lira

Engelli aylıklarına zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından engelli maaşlarına da zam geldi. Yeni zamlı engelli aylığı düzenlemesi 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Engelli aylığı alanlar 1 Temmuz 2023'ten sonrası maaşlarını zamlı tutarlar üzerinden alacaklar. Buna göre, engelli aylığı yüzde 40 ve üzeri engelliler için 2 bin 329 lira oldu. Yüzde 70 ve üzeri engelliler için yeni zamlı engelli aylığı 3 bin 497 lira oldu.

Abone ol

Engelli aylıklarına zam geldi. Asgari ücrete yapılan zam sonrası engelli vatandaşlara ödenen engelli aylıkları da zamlandı. Engelli maaşı 1 Temmuz 2023'ten itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek.

1 Temmuz 2023 tarihinden önce engelli aylığı ödemesi alacaklar eski tutarlara göre maaşlarını alacaklar. Engelli aylıkları 1 Temmuz öncesinde yüzde 40 ve üzeri engelliler için 1738 lira, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 2 bin 609 lira olarak ödeniyor.

Engelli maaşı başvuru şartları

Engelli maaşı başvuru şartları ve kimler engelli maaşı alabilir sorularının yanıtları şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,

-Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3’den fazla olmamak,

-18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,

-Gayrimenkul Bulunmaması, SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,

-Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan,

-Nafaka Yükümlüsü olmamak,

-65 yaş altı

Başvurular nereye yapılır?

Engelli aylığı müracaatı aşamaları şu şekilde sıralanırlar:

- İlk adımda engelli vatandaş veya vasisi, ikamet edilen ilde yer alan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurum binasına ulaşım sağlarlar.

- Vasi başvuru yapıyor ise kuruma, engelli vatandaşın nüfus cüzdanı, alınan engelli sağlık raporu, vasilik belgesi teslim etmelidir.

- Başvuru engelli vatandaşça bizzat yapılıyor ise vasilik belgesine gerek duyulmaz.

- Kurum çalışanlarına engelli aylığı alınmak istendiği aktarılıp, çalışanlarda iletilen maaş alım formu kimlik ve iletişim bilgileri ile doldurulup, imzalanır.

- İşlem ardından gerekli tanımlamalar, çalışanlarca kayda alınır.