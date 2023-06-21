Temmuz zamlı engelli aylığı kaç lira oldu? Yüzde 40-70 ve üzeri engelli maaşı listesi kaç lira
Engelli aylıklarına zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından engelli maaşlarına da zam geldi. Yeni zamlı engelli aylığı düzenlemesi 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Engelli aylığı alanlar 1 Temmuz 2023'ten sonrası maaşlarını zamlı tutarlar üzerinden alacaklar. Buna göre, engelli aylığı yüzde 40 ve üzeri engelliler için 2 bin 329 lira oldu. Yüzde 70 ve üzeri engelliler için yeni zamlı engelli aylığı 3 bin 497 lira oldu.Abone ol
Engelli aylıklarına zam geldi. Asgari ücrete yapılan zam sonrası engelli vatandaşlara ödenen engelli aylıkları da zamlandı. Engelli maaşı 1 Temmuz 2023'ten itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 329 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 497 liraya yükselecek.
1 Temmuz 2023 tarihinden önce engelli aylığı ödemesi alacaklar eski tutarlara göre maaşlarını alacaklar. Engelli aylıkları 1 Temmuz öncesinde yüzde 40 ve üzeri engelliler için 1738 lira, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 2 bin 609 lira olarak ödeniyor.
Engelli maaşı başvuru şartları
Engelli maaşı başvuru şartları ve kimler engelli maaşı alabilir sorularının yanıtları şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,
-Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3’den fazla olmamak,
-18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,
-Gayrimenkul Bulunmaması, SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,
-Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan,
-Nafaka Yükümlüsü olmamak,
-65 yaş altı
Başvurular nereye yapılır?
Engelli aylığı müracaatı aşamaları şu şekilde sıralanırlar:
- İlk adımda engelli vatandaş veya vasisi, ikamet edilen ilde yer alan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurum binasına ulaşım sağlarlar.
- Vasi başvuru yapıyor ise kuruma, engelli vatandaşın nüfus cüzdanı, alınan engelli sağlık raporu, vasilik belgesi teslim etmelidir.
- Başvuru engelli vatandaşça bizzat yapılıyor ise vasilik belgesine gerek duyulmaz.
- Kurum çalışanlarına engelli aylığı alınmak istendiği aktarılıp, çalışanlarda iletilen maaş alım formu kimlik ve iletişim bilgileri ile doldurulup, imzalanır.
- İşlem ardından gerekli tanımlamalar, çalışanlarca kayda alınır.