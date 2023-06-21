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Çırılçıplak halde sokakta koşarken yakalandı!

Çırılçıplak halde sokakta koşarken yakalandı!

AYDIN'ın Didim ilçesinde sokakta çıplak koşan akli dengesi yerinde olmayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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Ünlü oyuncu Şener Şen’in başrolünü oynadığı “Çıplak vatandaş” filmini aratmayan görüntüler Didim’de yaşandı. Çamlık Mahallesi Gökduman Caddesi'nde çekilen görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen bir vatandaş sabah saatlerinde çıplak bir şekilde koşmaya başladı.

Bir süre koşan şahsın daha sonra bir işyerinin duvarına yaslanarak kendini gizlemeye çalıştığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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