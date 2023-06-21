Cumhurbaşkanı Erdoğan parti yönetimini de yeniliyor! 2024 için talimat yağdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine ve milletvekillerinde yaptığı yenilemeyi AK Parti yönetiminde de yapmaya hazırlanıyor. Hem kongreye hazırlık yapan Erdoğan hem de 2024 yerel seçimleri için parti yönetimine talimat yağdırdı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediyelerle ilgili talimatları...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler için çalışmalara başladı. AK Parti'nin son MKYK toplantısında yaşananları ve Erdoğan'ın talimatlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başlanılması talimatını verdiğini belirten Selvi, o talimatları Erdoğn'ın ağzından şöyle duyurdu:

İstanbul ve Ankara'yı alabiliriz

“Bizim için tek gündem seçim. 2024’teki yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız lazım. Muhalefetin birbirine düştüğü bir dönemde Ankara ve İstanbul için umutluyum. İstanbul ve Ankara, belediye meclislerinde çoğunlukta olduğumuz yerler. Demek ki buralar alınabilir.”

Kurban Bayramı'nı boş geçirmeyin

“Kurban Bayramı ve yaz ayları dahil yerel seçimlere çalışacağız. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, ana kademede görev yapan arkadaşlarımız Kurban Bayramı dahil sahada olmalı. Çalınmadık kapı bırakmamalıyız. Seçimlere çalışmalara şimdiden başlamalıyız.”