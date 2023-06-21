Şok iddia! Astana Zirvesi'nde Rusya bugün Türkiye'ye "Suriye'den çekil" diyecek!

Suriye hükümetinden şok iddia! 20’incisi düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmeleri kapsamında yapılan 4’lü toplantının ilk günü bitti. Bugün yapılacak ikinci gün toplantıları öncesi Suriye tarafından flaş bir iddia geldi. Esad Rejiminin yayın organı El Vatan gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırarak, Rusya’nın bugünkü Astana görüşmelerinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi için bir takvim sunacağını iddia etti.

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Suriye gazetesi El Vatan, Rusya’nın dün başlayan ve bugün devam edecek Astana görüşmelerinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi için bir takvim sunacağını iddia etti. Suriyeli El Vatan’a konuşan Suriye hükümeti kaynakları, “Moskova, Ankara ile Şam'ın yakınlaşmasını istiyor. Bu yüzden Türkiye'nin Suriye'den çekilmesine dair net bir takvim ortaya koyacak” dedi.

Muğlak ifadeleri bırakmamız lazım

El Vatan'a konuşan kaynaklar, Şam'ın diyaloğa açık olduğunu, tarafların bunun için net hedefler, bir çerçeve ve bir diyalog mekanizması belirlemesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Bir ilerleme sağlanmasını istiyorsak, ‘terörle mücadele' gibi iki tarafın da kendine göre yorumladığı muğlak ifadeler kullanmayı bırakmamız lazım.”

Astana'da Türkiye'den kimler var?

Astana’daki bir otelde dün sabah erken saatlerde başlayan görüşmeler, heyetler arasındaki ikili, üçlü ve dörtlü istişare toplantılarıyla gün boyu sürdü. 20’incisi düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmeleri kapsamında yapılan 4’lü toplantıda, ilk kez Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik yol haritası ele alındı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantıda, Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’a Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Esed yönetimi heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlık etti.