Moody's: TCMB'nin politika faizini yüzde 25-30 seviyelerine yaklaştırmasını bekliyoruz

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde tahminde bulundu.

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Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yabancı kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor.

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün paylaştığı raporda, "TCMB'nin politika faizini hızla, şu anda vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyelerinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kredi notu değerlendirmesi

Bloomberg'in aktardığına göre, raporda ayrıca, "İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur" denildi.