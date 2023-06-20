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Mustafa Sarıgül'den 'Kafa buldum' diyen Abdüllatif Şener'e ağır tepki!

Mustafa Sarıgül'den 'Kafa buldum' diyen Abdüllatif Şener'e ağır tepki!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 'Kafa bulmak için söyledim' diyen Abdüllatif Şener için ağIr ifadeler kullandı.

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CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, seçimlerin iki turunda da partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemişti. Şener, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ı desteklediğini açıklamıştı.

Şener söylem değiştirdi, tepkiler daha da arttı

Şener, partiden kendisine gelen tepkiler sonrası  söylem değiştirerek, açıklamalarını 'kafa bulmak için' yaptığını söyledi.

"Bu kadar gürültü beklemiyordum" diyen Şener, "Kamikaze saldırı yapıyorlar, benim üzerimden konuşanlar kendi siyasi hareketlerine zarar veriyor." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül'den çok sert tepki

CHP listelerinden Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine sert ifadeler kullandı.

Şener'i 'omurgasız' olarak niteleyen Sarıgül, "Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur." dedi.

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