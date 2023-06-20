BIST 5.219
DOLAR 23,56
EURO 25,69
ALTIN 1.463,71
HABER /  DÜNYA

Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası: Yunan ekipler suçlanıyor

Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası: Yunan ekipler suçlanıyor

Faciadan kurtulanlar, çekilen teknenin aşırı sürat nedeniyle alabora olduğunu söyledi. Yunan ekipler, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalışmakla da suçlanıyor.

Abone ol

Yunanistan, Mora Yarımadası açıklarında batan göçmen teknesiyle yeniden konuşuluyor. Atina'nın göçmenlere yönelik tartışmalı tutumu, yaşanan faciayla tekrar gündem oldu. Kurtulmayı başaran göçmenler, teknenin alabora olmasından sonra Yunan Sahil Güvenliği'ni suçladı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarıldı.

Batan tekne için Yunan unsurları suçlanıyor

Bir başka göçmenin ise ifadesinde "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu." dediği belirtildi.

Suriyeli bir göçmenin de aynı yönde ifade verdiği kaydedilen haberlerde, Yunan Sahil Güvenliği'nin ise teknenin halatlarla çekildiği iddiasını reddettiğine işaret edildi.

İhmal iddiaları artıyor

Yunanistan'da yayınlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği bölgeden geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezi'nin aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Tekneyi İtalyan sularına itmeye çalıştılar

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

700 kişinin olduğu teknede ölü sayısı artabilir

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora olmuş, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 19-20 Haziran alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 19-20 Haziran alış-satış rakamları
Faiz artırılırsa bu sorunlar çözülür mü? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken cevap
Faiz artırılırsa bu sorunlar çözülür mü? Ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken cevap
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Vali Yazıcı nedenini açıkladı...
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Vali Yazıcı nedenini açıkladı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
PFDK'dan 5 yıldızlı logo kararı!
PFDK'dan 5 yıldızlı logo kararı!
İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 işsizlik maaşı tutarı
İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 işsizlik maaşı tutarı
Ankara’da istinat duvarı gecekondu üzerine çöktü, aile şans eseri kurtuldu
Ankara’da istinat duvarı gecekondu üzerine çöktü, aile şans eseri kurtuldu
Meclis ne zaman kapanacak? 28. Dönem TBMM tatil olacak mı?
Meclis ne zaman kapanacak? 28. Dönem TBMM tatil olacak mı?
Silahını temizleyen avukat kendini vurdu
Silahını temizleyen avukat kendini vurdu
Ümraniye’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
Ümraniye’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel'den açıklama
Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel'den açıklama