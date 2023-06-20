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Ümraniye’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Ümraniye’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Ümraniye’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, otomobile çok sayıda kurşun isabet ederken, kaçmaya çalışan araç sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrasında saldırganlar, kovaladıkları sürücüyü başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladı.

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Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 GOC 453 plakalı otomobili takip eden başka bir otomobildeki kimliği henüz belirsiz şahıslar, silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet ederken, araç sürücüsü saldırganlardan kaçmak için girdiği Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda kaza yaptı.

Kazanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücüyü yakalayan saldırganlar, kafasına tabanca kabzası ile vurarak adamı yaraladı. Yaralı, ambulans ile bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

“Diğer araçtan kucağında çocuk olan biri indi”

Olaya tanık olan Emrah Fırat, “Biz içeride oturuyorduk, bir ses duyduk ve camdan bakınca beyaz aracın karşı yola fırladığını gördük. Birisinin de aşağı doğru ateş ederek gittiğini gördük. Diğer arabadan kucağında çocuk olan bir kadın indi, beyaz araçtan çıkan birisini görmedik. Silah sesleri fazlalaşınca biz de korktuk ve içeri kaçtık. Dışarı çıktığımızda ise kimse yoktu” dedi.

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