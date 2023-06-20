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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK ve Türk-İş başkanlarını kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Türk-İş Başkanları ile Beştepe'de bir araya geldi.

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Türkiye'de milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret tutarı belli oldu.

Bunun ardından Beştepe'de asgari ücret buluşması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları belli oldu.

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

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