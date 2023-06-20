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Engelli maaşı 2023 son yüzde 34 zam sonrası kaç para oldu?

Engelli maaşı 2023 son yüzde 34 zam sonrası kaç para oldu?

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrette ara zam belli oldu. Asgari ücret brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da arttı. Peki son zam sonrası 2023 engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı yüzde 34 zam sonrası: yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 328 oldu. Yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 496 oldu.

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Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Ara zam sonrasında engelli maaşları da arttı.  Peki son zam sonrası 2023 engelli maaşı ne kadar oldu? 

Engelli aylığı kaç para oldu?

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükseldi. Engelli aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL. Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 34 zam sonrası: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 328 oldu

 Yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 496 oldu

Engelli maaşı alma şartları neler?

Devlet desteklerinden biri de engelli maaşı. Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor. Şartlar arasında şu koşullar yer alıyor; 

Nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı da aranıyor. 

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