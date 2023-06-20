Üvey Anne oyuncuları isimleri ATV tam oyuncu isim listesi, kimler var?

ATV ekranlarının yaz sezonunda yayına giren dizisi Üvey Anne dün akşam ilk bölümü ile ekran sınavını verdi. İlgi gören dizi Üvey Anne'nin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Peki Üvey Anne dizisinde kimler oynuyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Üvey Anne oyuncu isimleri

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Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler'in başrolünde olduğu dizi Üvey Anne dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi, ATV'de yayınlandı. Dizi ilk bölümden büyük ilgi gördü ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Üvey Anne dizisi uyarlama mı, orijinal hikaye mi? Üvey Anne dizisinde kimler oynuyor, oyuncu isimleri tam kadro kimler var_

H. Hakan Eren'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yasemin Kırbaş'ın oturduğu, senaryosunu Yasemin Türkmenli'nin yazdığı “Üvey Anne” dizisi yakında ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki ama Üvey Anne dizisinin oyuncuları kim?

Üvey Anne Oyuncu Kadrosu

Üvey Anne dizisi oyuncuları kimdir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Üvey Anne oyuncu kadrosundaki isimler haberimizde.

Üvey Anne Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.



Hazal Filiz Küçükköse, Serap Kutlu'yu canlandırıyor.

Besleme Mürvet'in KızıMuğla'daBeyzade ailesinin yanında yetişmiş olan Serap, besleme bir annenin kızı olarak dünyaya geldiği için hep bir eziklik duygusuyla büyümüş... Her ne kadar Beyzadeler tarafından hor görülmese de hayata bir sıfır yenik başladığının farkında. İlahi sistemin kendisinden esirgediği statüyü, gerekirse tırnaklarıyla kazıya kazıya elde etmeye kararlı! Hedeflerine giden yolun taşlarını döşerken, daha çocuk yaşlarında sorun çıkarmayıp "iyi" göründüğünde amaçlarına daha kolay ulaştığını fark etmiş. Beyzadelerin kızları Efsun ve Leyla'ya duyduğu kıskançlığı hep bastırarak şirin görünmek zorunda kalması zamanla onda refleks haline gelmiş ve o "melek" görüntüsünü zamanla üstünde sırıtmayan bir elbise gibi taşımayı öğrenmiş dünyalar güzeli 28 yaşında eğitimli bir kadın...



Kutsi, Faruk Gencer'i canlandırıyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun, karısı, çocukları ve basketbol hayatının vazgeçilmezi olmuş, babasından devraldığı seramik fabrikasını yurt dışına taşıyarak iş dünyasında da kendini ispatlamış, 40'lı yaşların başında, akıllı ve güçlü bir adam… Okurken aşık olduğu Efsunile evlenebilmek için annesi Sabahat ile ilişkisini kesebilecek kadar kararlı, kendi doğrularının peşinde koşan bir karakter. Elde edilmesi zor, sevdiğinde ölümüne seven, çok da güzel seven bir adam Faruk. Sevgisi ve bağlılığıyla doktorların "çok az zamanı var" demesine rağmen eşi Efsun'un iki yıl daha yaşamasını sağlamış, tedaviden usanıp vazgeçtiği anlarda onu yüreklendirip ayağa kaldırmış ancak kaderden kaçılamayacağını Efsun'un ölümüyle kabullenmek zorunda kalmış koca yürekli bir adam



Aslı Tandoğan, İpek Zengin'i canlandırıyor.

Efsun'un En Yakın Arkadaşı (40)Muğla'nın köklü ailelerinden Zengin ailesinin kızı olan İpek, çocukluktan itibaren Efsun'un en yakın arkadaşı olmuş, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü okurken de aynı fakültenin piyano bölümünde okuyan arkadaşı Efsun ile dostluğu, can yoldaşlığına evrilmiştir. Evlilik konusunda Efsun kadar şanslı olmadığı için bundan iki yıl önce çapkın kocası Mete'nin son hatasını affetmeyerek boşanıp oğlu Ege ile yaşamaya başlamıştır. 18 yaşında başarılı bir genç olan Efe, İpek'in de gurur kaynağıdır. Hayatta eş seçimi dışında pek de büyük hatalar yapmadığını düşünen İpek, asıl büyük hatasını Faruk'a, yani kaybettiği en yakın arkadaşının kocasına karşı değişen hisleriyleyüzleştiğinde fark edecektir.



Ezgi Şenler, Nisan Gencer'i canlandırıyor.

Faruk'un büyük kızı. (17)Özel bir kolejde son sınıfta okuyan, müziğe annesi gibi yetenekli, çok iyi piyano çalan ve sesi çok güzel olduğu için Ege'yle birlikte kurdukları grupta şarkı söyleyen güzeller güzeli bir genç kız... Analitik zekası yüksektir ve duygularını çok iyi kontrol eder. Duygusal sezgileri çok yüksektir. Zaten bu sebeple Serap'ı daha yakından tanımaya başladıkça onun gerçek niyetini ilk sezecek olan kişidir. Çocuk yaşlarından beri tanıdığı Cem'i ağabey olarak görürken, annesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal boşluğu Cem'in yakınlığı dolduracak ve ona karşı hislerinin evrildiğini fark edecektir.Tek amacı kardeşleri ve babasına annesinin yokluğunu hissettirmemek olan Nisan, zamanla sezgilerinde yanılmadığını ve Serap'ın asıl niyetinin o eve yerleşmek olduğunu anlayıp onunla ezeli bir rekabete girecektir!