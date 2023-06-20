Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asgari ücretin her dört ayda bir güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Böyle giderse ekmek, et, gıda fiyatları alabildiğine yükselir." dedi.

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Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaşmasının gıda fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.

Asgari geçim araştırması yapılması gerektiğini dile getiren Sarıgül, "Asgari ücretin de her dört ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım. Böyle giderse, ekmek, et, gıda fiyatları alabildiğine yükselir. Bu rakamları son derece az buluyorum. Tedbir alınmadığı takdirde seneye bu zamana kalmaz etin fiyatı 1200 liraya kadar çıkar." diye konuştu.