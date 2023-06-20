Fatih Altaylı, Abdulkadir Selvi'ye 'palavracı' dedi! "Faiz palavrası iktidarı rahatsız etti!

Fatih Altaylı, isim vermeden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi 'palavracı' ilan etti. Selvi'nin Merkez Bankası Perşembe günü yüzde yüze yakın bir faiz artışı yapacak" yazısının tamamen palavra olduğunu iddia eden Fatih Altaylı, Selvi için, " çok iddialı kulisler yazan ancak kulislerinin tamamı palavra çıkan bir gazeteci" ve "Her türlü ipe sapa gelir veya gelmez iddiayı kaleme alıyor" ifadelerini kullandı. Selvi'nin yazısının ekonomi yönetiminde ciddi rahatsızlığa neden olduğunu iddia etti.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin dün kaleme aldığı "Merkez Bankası Perşembe günü çok ciddi bir faiz artışı yapacak" iddiası medyada yeni bir kavganın kapısını araladı. Fatih Altaylı, "İktidar yazarının faiz palavrası" başlıklı yazısında, isim vermeden Selvi'nin iddiasının gerçek olmadığını ve bu yazının ekonomi yönetimini çok fena halde kızdırdığını iddia etti. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Yazdığı kulislerin tamamı palavra

Aptal dostun olacağına akıllı düşmanın olsun derler ya, AK Parti iktidarının en büyük sorunu da galiba bu. İktidara yakın olduğu için çok iddialı kulisler yazan ancak kulislerinin tamamı palavra çıkan bir gazeteci var. Her türlü ipe sapa gelir veya gelmez iddiayı kaleme alıyor. Sonunda genel olarak çuvallıyor.

Faizde yüzde 100 artış yapılacakmış!

Bu vatandaş, geçenlerde faiz artışı ile ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. İddiasını göre, ekonomi yönetimi Perşembe günü ciddi oranda faiz artışı yapacaktı. 25’leri öngörmüyordu ama iddiasına göre faizler yüzde 100’e yakın bir oranda artacaktı.

Ekonomi yönetimi ciddi rahatsız oldu

İktidarın dostu bu yazarın kaleme aldığı bu palavra kulis ve faiz artış iddiaları ekonomi yönetiminde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Çünkü hiç de öyle düşünüldüğü, iddia edildiği ya da iktidar kalemlerinin işkembeden salladığı gibi bir faiz artışı planlanmıyor. Bunu tahmin olarak söylemiyorum.

Merkez 2 ile 5 puan arası artış yapacak

Yeni ekonomi yönetimi “Cumhurbaşkanının hassasiyetlerini göz önünde bulunduran” bir faiz artışı planlıyor. Yabancı finans kurumlarının da beklentisinin bir hayli altında hatta mevcut politika faizinin belki de bir tık üzerinden bir faiz artışı yapılırsa kimse şaşırmasın.

10-15 puanlık faiz artışı hiç söz konusu değil

Merkez Bankası radikal bir faiz artışı değil aksine rasyonel bakış açısıyla aşırı muhafazakar- dengeli bir artış yapacak. Bu artışın da 2 puandan az 5 puandan fazla olması ise bence mümkün değil. Yani öyle 10-15 puanlık faiz artışları, hiç ama hiç söz konusu değil. İktidarın “Dostlarına” ve onların “Palavra kulislerine” inanmayın.