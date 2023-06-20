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Kastamonu'da feci olay! Doktor hastanede ölüm kalım savaşı veriyor

Kastamonu'da feci olay! Doktor hastanede ölüm kalım savaşı veriyor

KASTAMONU'da yolun karşısına geçmek isteyen doktora hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ve doktor yaralandı. Doktorun hayati tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

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Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kastamonu Caddesi Tosya Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 37 AAU 022 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Hızla sürüklenen motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Tosya Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Doktoru Hilmi Karakaş’a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.C., motosiklette yolcu olarak bulunan vatandaş ve Doktor Hilmi Karakaş yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Doktor Hilmi Karakaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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