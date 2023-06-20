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Mansur Yavaş da CHP'ye oy vermedi! İYİ Partili isim aradı

Mansur Yavaş da CHP'ye oy vermedi! İYİ Partili isim aradı

Ankara Büyükşehir Beleriye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'ye oy vermediği iddiası gündem oldu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, İYİ Partili dostunun kendisine söylediği bomba kulisi paylaştı.

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CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, Kılıçdaroğlu'na oy vermediği itirafı gündemdeki yerini koruyor. 

Eleştirilere karşı "kafa bulmak için söyledim" diyerek yeni bir açıklama yapan Şener ile ilgili tartışmalar sürerken bomba bir gelişme daha yaşandı.

"Mansur Bey CHP'ye değil İYİ Parti'ye verdi"

Seçim öncesi adı cumhurbaşkanı adayları arasında geçen CHP'li Mansur Yavaş hakkında çarpıcı bir kulisi, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Yeni Akit'teki yazısında paylaştı:

"İYİ Partili bir dostum dedi ki, Mansur Bey 14 Mayıs seçimlerinde oyunu CHP’ye değil İYİ Parti’ye verdi. Emin misin dedim ?” Elbette” dedi. “İYİ Parti zaten Millet İttifakının bir parçası. O nedenle oy vermesinde mahsur yok” dedi. Ayrıca eski Özel Kalem Müdürü Yüksel Aslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eski İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’i İYİ Parti’den vekil yapan ya da katkı sağlayan Mansur Yavaş’tır. O nedenle oyunu İYİ Parti’ye verdi. Şeklinde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında oyunu elbette Kemal Bey’e vermiştir. Ancak parti oyu CHP’ye değil İYİ Parti’ye gitti” diye konuştu. Bu bilgi yanlış ise Mansur Bey açıklama yapsın. Biz de düzeltelim. Ben kaynağıma güveniyorum. Bakalım CHP yanlısı yazarlar bu konuda ne söyleyecek?"

Sinan Burhan'ın yazısının tamamı

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