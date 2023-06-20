Akrep ve fare ile besleniyor! Havalar ısınınca ortaya çıktı görüntüsü ürküttü

Batman’ın Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ‘Sarıkız’ örümceği paniğe neden oldu.

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Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ortaya çıkan ve güçlü çene yapısıyla dikkat çeken, akrep, kertenkele ve fare gibi hayvanlarla beslenen zehirli Sarıkız örümceği ilçede endişeye yol açtı.



Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği görsel olarak oldukça iri bir yapıya sahip, akrep, fare ve kertenkele dahil bir çok hayvanla beslenebiliyor. Güçlü çene yapısıyla ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Işıktan rahatsız olan bu hayvanlar genellikle geceleri ortaya çıkıp avlanıyor.