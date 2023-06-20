Özgür Burak Akkol kaç yaşında, kimdir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol aslen nereli?

Milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan ara zamda. Kurban bayramı öncesi asgari ücret ara zammı belli olacak ve yeni asgari ücret açıklanacak. İşveren kesimini temsil edeb TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise son günlerde merak edilen isimlerden birisi. Peki Özgür Burak Akkol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Asgari ücret ara zam pazarlığında dün 2. kez işçi ve işveren kesimi masaya oturdu. Henüz net bir rakam çıkmadı fakat kurban bayramı öncesinde yeni asgari ücret belli olacak. İşveren kesimini temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise son günlerin sıcak ve merak edilen isimlerden biri oldu. Peki kimdir Özgür Burak Akkol, aslen nereli, kaç yaşında?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. 20 Aralık 1962 yılında kurulan TİSK, Türk işverenlerini yurt içi ve yurt dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluştur. TİSK başkanlık görevini Özgür Burak Akkol yürütmektedir.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir?

Özgür Burak Akkol 1982 doğumludur. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Akkol, 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini aldı. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi’ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School’da Global Executive MBA’den mezun oldu.

Özgür Burak Akkol nerelerde çalıştı hangi kurumlarda görev yaptı?

İş yaşamına 2001 yılında ABD’de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başladı. Yurtdışı deneyimi sonrasında Türkiye’ye dönen Akkol, Koç Holding’e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalıştı.

2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında ise Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü görevlerinde bulundu. 2014-2021 yılları arasında Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü, 2021-2022 arasında ise İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak görev yapan Akkol, 2022 Nisan ayından itibaren görevine Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak devam ediyor. TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten Akkol, TİSK’i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Otokoç Otomotiv ve Türk Traktör şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alıyor.