BIST 5.250
DOLAR 23,62
EURO 25,83
ALTIN 1.484,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Taksim'de alt geçitte 4 kişi etrafını sardı, dehşeti yaşayan kişinin imdadına polis yetişti

Taksim'de alt geçitte 4 kişi etrafını sardı, dehşeti yaşayan kişinin imdadına polis yetişti

BEYOĞLU Taksim Alt Geçidi'nde kimliği belirsiz 4 şahıs, bir vatandaşa saldırdı. Saldırganlar, bir süre dövdükleri şahsın bir miktar parası ve cep telefonunu gasp etti. Dehşeti yaşayan o kişi caddede gördüğü polislere durumu anlatarak yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Olay, Taksim Alt Geçiti'nde meydana geldi. İddiaya göre, alt geçitte kağıt toplayıcılığı yapan Ali Bay, bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar etrafını sardıkları Bay'ı tekme tokat dövdü. Bir ara kaçmayı başaran Bay, saldırganlar tarafından tekrar yakalandı.

Saldırıya uğradıktan sonra yürüyen merdivenlerden yukarıya kaçan Ali Bay, başından geçenleri caddede gördüğü polis memurlarına anlattı ve kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bay, bir miktar parasını ve cep telefonunu da kendisine saldıran kişilere kaptırdığını öne sürdü. Ali Bay'ın şikayetini değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Saldırıya uğrayan Ali Bay, "Burada su satan tinerciler, gelip üzerime saldırdılar. Hem telefonumu çaldılar, hem de 400 TL paramı çaldılar. Üstümü başımı gördüğünüz gibi bu hale soktu. Hemen aşağıda oldu. Kamera kayıtlarının hepsini istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bakın üstümü başımı görüyorsunuz. Tinerciler para vermiyoruz diye bize saldırdılar. Telefonumuzu, her şeyimizi gasp ettiler" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Yüksekova kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Yüksekova kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
AYT sıralama hesaplama! TYT 2023 sıralama 30 net kaç puan?
AYT sıralama hesaplama! TYT 2023 sıralama 30 net kaç puan?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti Arda Güler'le konuştu: O bakış ve sonrasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti Arda Güler'le konuştu: O bakış ve sonrasında...
Çiftlikte iki küçük çocuk feci şekilde can verdi Menzil Cemaati'nden açıklama
Çiftlikte iki küçük çocuk feci şekilde can verdi Menzil Cemaati'nden açıklama
YKS puan hesaplama sıralama 2023 YOK ATLAS hesaplama!
YKS puan hesaplama sıralama 2023 YOK ATLAS hesaplama!
Ekrem İmamoğlu anket yaptırdı! "İmamoğlu’suz CHP’ye oy vermeyiz"
Ekrem İmamoğlu anket yaptırdı! "İmamoğlu’suz CHP’ye oy vermeyiz"
Arda Güler 'geleceğin hakkında ne söylersin' sorusuna cevap verdi
Arda Güler 'geleceğin hakkında ne söylersin' sorusuna cevap verdi
Ankara merkezli 12 ilde operasyon! 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara merkezli 12 ilde operasyon! 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Mersin merkezli 5 ilde organize suç örgütüne şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!
Mersin merkezli 5 ilde organize suç örgütüne şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!
İYİ Parti'nin 81 il başkanından aday önerisi
İYİ Parti'nin 81 il başkanından aday önerisi
Edirne'de kuvvetli fırtına çatıda çalışan işçileri savurdu; 1'i ağır 3 yaralı
Edirne'de kuvvetli fırtına çatıda çalışan işçileri savurdu; 1'i ağır 3 yaralı