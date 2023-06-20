AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite eğitimini dışarıdan yürüten binlerce öğrenci geçtiğimiz 2 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında AÖF sınavlarına katıldı. AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi sayfasında açıklanıyor.

Abone ol

AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Bahar dönemi final sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Haziran ve 10-11 Haziran günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

Geçmiş dönem sonuç açıklama tarihleri göz alındığında sonuçları bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti