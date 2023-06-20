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AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite eğitimini dışarıdan yürüten binlerce öğrenci geçtiğimiz 2 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında AÖF sınavlarına katıldı. AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi sayfasında açıklanıyor.

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AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Bahar dönemi final sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Haziran ve 10-11 Haziran günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

Geçmiş dönem sonuç açıklama tarihleri göz alındığında sonuçları bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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